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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 00:55:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtladığı sorular arasında asgari ücretle ilgili soru da vardı.

"2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz"

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

"Rakam konusunda endişeniz olmasın"

Asgari ücret rakamı konusunda endişe olmaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin" ifadelerini kullandı.

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