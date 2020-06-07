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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:25:43 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "Ankara’da mesaiye devam..." notuyla yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yürüyüş ve telefonla görüşmesi yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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