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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı:

"Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. Yol medeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:08:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 1. ve 3. kesimleri hizmete açılan Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün, son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz 8. ulaşım projesi olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete aldık. Yol medeniyettir anlayışıyla ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda yer alan grafikte, Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanacak otoyolun toplam uzunluğunun 330 kilometre olduğu, güzergahta 5 viyadük, 49 köprü, 75 üst geçit, 669 menfez ve 19 köprülü kavşak bulunacağı belirtildi.

Hizmete açılan kesimler vesilesiyle Ankara-Niğde arasında ulaşımın 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya ineceği aktarılan grafikte, "Yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edilecek. Sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sunacak. Karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak." vurgusu yapıldı.

Tabloda, Erdoğan'ın bugün gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmadan bazı bölümler de yer aldı.

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