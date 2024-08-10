Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı! 'Rahmetle yâd ediyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."
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