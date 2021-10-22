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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında bir infografiğe de yer veren Erdoğan, kendisinin de konuşma yaptığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na 45 ülkeden katılım sağlandığını belirtti.

Erdoğan, katılımcı ülkeler arasında 250 kişilik resmi heyetin yanı sıra Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 28 bakan, 7 bakan yardımcısı, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komisyoneri, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Doğu Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (EAC), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ile Türkiye'den ve Afrika ülkelerinden 3 bine yakın iş insanının bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde Afrika'nın payının yüzde 6,5 olduğuna işaret etti.

Forum kapsamında, Afrika Serbest Ticaret Alanı, yatırım, inovasyon, bankacılık, sağlık ve kadın liderliği konularında paneller düzenlendiğini aktaran Erdoğan, "Afrika ülkeleri yetkilileri ile iş insanlarını bir araya getiren G2B toplantıları ile özel sektör temsilcilerini bir araya getiren B2B toplantıları gerçekleştirildi. 'Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirmek: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik' temalı bakanlar toplantısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

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