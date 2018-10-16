Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu. Af tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İçerik ve uygulama konusunda hazırlığımız sürüyor' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Milletimizle birlikte bu darbe girişimlerini başarısızlığa uğrattık. Terör örgünün adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bitmedi, daha var. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz

Yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi, davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin bu önemli kuruma olan güveni artıyor

Yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Af açıklaması

Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor.