Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Valiliği'ne ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşla buluştuğu mitingin ardından valiliği ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti.
Mitingin ardından Adana Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikte resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanına ziyarette Adana milletvekilleri de eşlik etti. Basına kapalı olan ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'dan ayrılmak üzere havalimanına gitti.