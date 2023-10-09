Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi ayar: Vakti geldiğinde gereği yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ''Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

(Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren) Toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır.

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