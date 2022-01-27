Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV yayınında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başka Erdoğan yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'yı diyaloğa davet ederken, ''Daha fazla savaş daha fazla acı istemiyoruz. Bölgede bir savaşı doğru bulmamız mümkün değil. Liderleri burada misafir edip, barışın yolunu açabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

F-35 sorunu

Özellikle F-35 konusunda görüşmeler şu anda olumlu istikamette gelişiyor. F-16'ların gerek bakımı, yeni F-16'ların alacağımıza karşılık verilmesi, savunma bakanları arasında bu istikamette görüşmeler devam ediyor. Yeni malum büyükelçiye bugün hayırlı olsun dedik. Temenni ederim ki bu yeni süreçte hızla bu adımları atarız, Türkiye-ABD ilişkilerini geçmişte olduğu gibi olumlu bir yere oturturuz.

S-400 konusu

S-400'lerle ilgili sürecimiz devam ediyor. Herhangi bir geri adım söz konusu değil. Kimden ne alacağımızın kararını bizim dışımızda birileri vermeyecek, biz vereceğiz. S-400 tedarikini arka planı bizde saklı olan bir anlayıştır. Savunmada, taarruzdan ne yapacağız, herhalde bizim bilmemiz lazım. Kimse bize sorarak kendi ülkesinin savunma sistemlerini oluşturmuyor. Herhalde biz de birilerine sormayacağız.

Göreve geldiğim zaman bizim savunma sistemlerinde yüzde 20 yerli ve milli gücümüz vardı, bu yüzde 80'lere çıktı. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye çok daha farklı şekilde gelişiyor, güçleniyor ve güçlenmeye de mecburuz.

Çünkü çevremizde birçok yerde kendine göre hesapları olanlar var. Başta Yunanistan olmak üzere, Fransa'dan vesaire birçok yerlerden bir şeyler alıyor. Biz de kendi kendimize yetmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konuda da her halükarda da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz.