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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye hayırlı olsun mesajı! Biden'ın adı geçmedi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye hayırlı olsun mesajı! Biden'ın adı geçmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye hayırlı olsun mesajı! Biden'ın adı geçmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim.” dedi.

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Yorumlar

Kemal

Bi baskan olsun Reis bey kutlamaya Katar hediye ettiyi Jumbo jetzt B747 ile hemen ucacak
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Zeytin

Biden”in de çok
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