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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülmecid Tebbun'u tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülmecid Tebbun'u tebrik etti

Yeniakit Publisher
2024-09-08 20:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülmecid Tebbun'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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