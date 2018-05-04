Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde gazetecilerin Abdullah Gül'le ilgili 'hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?' sorusuna cevap verdi

04 Mayıs 2018 Cuma 08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde, beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylık meselesiyle ilgili de açıklama yaptı.
 
Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Abdullah Gül ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?  Bir de Gül aday olmayacağını söylerken "İçeride korku, kutuplaşma ve kaygı ortamı var’ dedi. Bu muhalefetin söylemi. Ne diyorsunuz? sorusuna, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:22
  1. Erdoğan
  2. abdullah gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vekillik için son gün yarın!
    1. Vekillik için son gün yarın!
    2. Emekli ikramiyesinin ayrıntıları belli..
    3. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
    4. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
    5. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
    6. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
    7. İstanbul'da direksiyon başında..
    8. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
    9. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
    10. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
    11. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
    12. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
    13. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
    14. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
    15. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
    16. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
    17. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
    18. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
    19. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
    20. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
    Kuveyt Türk
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi