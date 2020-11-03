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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda'yla ilgili paylaşım:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda'yla ilgili paylaşım:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:36:41 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda'yla ilgili paylaşım:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

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