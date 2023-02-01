Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya çok zor LGBT sorusu!

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer almayan İstanbul Sözlşemsi, toplantının düzenlendiği ATO Congresium'da kürsüde vadedildi.

İP'li Ümit Özlale'nin İstanbul Sözleşmesi vaadine, henüz masanın "muhafazakar" partilerinden ses çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM kürsüsünden 6'lı masadaki İstanbul Sözleşmesi karmaşasını eleştirdi.

Millet İttifakı'na, "Eyy bu 6'lı masanın içinde olanlar! Çıkın da açıkça, mertçe LGBT'yi kimler savunuyor bunu da söyleyin." diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne alakamız yok. Çünkü biz aileyi kutsamışız. Bunu kutlu bir kurum olarak sayıyoruz. Bu kutlu kuruma da sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabullenmiyoruz.