Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa açıklaması! Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençlik Buluşması programında gençlerin sorularını cevapladı.

6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'En ufak bir şey de seçime gideriz' ifadelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.

Cumhrbaşkanı Erdoğan, "İşte biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Ve nereden aldık, nereye getirdik, her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? 'Hemen seçime gideriz' diyor. Allah Allah. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanını mı seçtin? Neye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun. Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada, yurt dışından çok çok önemli adamları, işte George'lar, filan, falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel'in danışmanıymış, yok şunun danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım." deiyerek 6'lı masa ve davutoğlu'na tepki gösterdi.

Kaynak: Yeni Akit