Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G teknolojisini en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında "5G teknolojisini en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Fiber hat uzunluğunu 81 binden 461 bin kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan "Bu fiber hatları daha da uzatacağız" dedi.