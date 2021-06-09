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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G teknolojisini en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında "5G teknolojisini en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Fiber hat uzunluğunu 81 binden 461 bin kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan "Bu fiber hatları daha da uzatacağız" dedi.

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