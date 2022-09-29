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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' yorumu! 'Putin kafasına koyduğunu yapar'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' yorumu! 'Putin kafasına koyduğunu yapar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında 3. Dünya Savaşı sorusunu cevap verdi. Ukrayna'daki referandumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in kafasına koyduğu her şeyi yapabilecek biri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 01:33:00 -

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı ve diğer ülkelerdeki gelişmeler akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimalini getiriyor.

Putin'den nükleer tehdit

Putin'in Batı'ya yönelik nükleer tehdidi milyonları tedirgin ederken, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'nın bu tehdidine tehditle karşılık vermişti.

Canlı yayında 3. dünya savaşı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesi endişelendiren bu gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı canlı yayında bir gazetecinin "Dünya bir nükleer savaşa ya da 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyor? Sizin böyle bir endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır.

"Putin kafasına koyduğu her şeyi yapar"

Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."

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