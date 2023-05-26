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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum

Yeniakit Publisher
2023-05-26 10:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum

28 Mayıs'taki seçimler öncesi bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "önce ülkem ve milletim" diyen vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirterek, "Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs'ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs'ın da İstanbul'un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti.

Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılardan ders aldıkları, zaferlerle gurur duydukları bir şölene çevirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 85 milyon vatandaşın hayatına katkıda bulunan hizmetleriyle 81 vilayetin her karışına dokunan eserleriyle sözlerinin eri olduklarını ispatladıklarını vurguladı.

Erdoğan, 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır."
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Yorumlar

Ziyaretçi

Bütün yetkililere sesleniyorum . Şu anda  avukatlık firmaları çok büyük mağduriyetler oluşturmak için geçmiş dönem eski trafik kazası dosyalarını sigorta şirketleriyle anlaşarak kazada mağdur taraflara ulaşıp extra davalar açıyorlar ve onlar adına diğer taraflara 2-3 sene sonra hacizler çıkarıyorlar. Bu durumda binlerce mağdur insanlar var. Mahkemelik olmayan istemeyen insanlar mecburen ödemek zorunda kalıyor. Devlet ve yargı hemen bu duruma el atmalı
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