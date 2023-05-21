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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: İrademize ve geleceğimize sahip çıkacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: İrademize ve geleceğimize sahip çıkacağız

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:41:00 - 2023-05-21 10:42:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: İrademize ve geleceğimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

'Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. 'Dost elinden gel olmazsa varılmaz' dedik, 'rızasız bahçenin gülü derilmez' dedik, 'kalpten kalbe bir yol vardır görülmez' dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz 'gönül köprülerinin' sarsılmasına asla izin vermedik. Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk. Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler' dedi. Rakiplerinin, siyasi başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında Türk insanını suçladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Bir 'yol kazası' olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza 'cahil' diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız.

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