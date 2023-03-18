  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yarın dünya Türkiye’yi izleyecek! Erdoğan başkanlığında tarih yazılacak

Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

İYİ Parti kurucusundan şok sözler: Talimat okyanus ötesinden geldi! Akşener rol yapıyor, HDP'den rahatsız değil

Ünlü anketçi son seçim anketini duyurdu! Yeniden Refah Partisi'yle ilgili verdiği bir detay gündemi altüst edecek

11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır'da

Mehmetçik Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

CHP’de milletvekili olmak isteyen belediye başkanları kriz çıkardı!

Altın mı, dolar mı? Şeyh Nazım Kıbrısi yıllar önceden uyarmış: Cebinizde bundan olsun, Avrupa'dan getirin

Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

“Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?”
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi için yayınladığı mesajda, "Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 13:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferi'ne ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadelerine yer veren Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale'de verilen topyekun mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir. Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23