0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tokat’ta yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta miting sonrasında halkın yoğun sevgi gösterileri arasında valilik binasına giriş yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tokat’ta yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta miting sonrasında halkın yoğun sevgi gösterileri arasında valilik binasına giriş yaptı.


Yozgat’tan helikopterle Tokat’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap etti. Mitingin ardından müzik öğretmeni Ozan Çekiç’in bestelediği ve yaklaşık 50 öğrenciden oluşan korunun seslendirdiği "Hedef 2023" marşını dinleyen Erdoğan, daha sonra miting otobüsü ile Tokat Valiliğine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yol boyunca vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Valilik girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis mangasını selamladı. Erdoğan, valiliğe girişinde vatandaşları da selamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı
    1. Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet..
    2. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    3. Fenerbahçe stada ulaştı
    4. Elazığ Adliyesi'nde rüşvet operasyonu!..
    5. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    7. Beşiktaş derbi için yola çıktı
    8. Bakan Varank'tan MHP'ye ziyaret
    9. Pazar esnafından Başkan Tosun’a yoğun..
    10. Fenerbahçe taraftarları Vodafone..
    11. Markaya bebek benzetmesi
    12. Huzursuz bacak sendromu nedir? Nasıl..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor'da kupa maçı..
    14. TFF’den Manisalı genç hakem için..
    15. Bursa’da bin 400 litre kaçak alkol ele..
    16. Sivas'ta hastanede taşkınlık
    17. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden..
    18. Kış aylarında sağlığınıza iyi gelecek..
    19. AK Parti'nin Tokat mitingi
    20. "Bugün, AB açısından utanç verici..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler