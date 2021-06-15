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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şuşa'da sürpriz hediye!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şuşa'da sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şuşa'yı ziyareti sırasında "Müzik mirası ve ovada Karabağ atları" kompozisyonunun sunumunda Karabağ atı hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 21:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şuşa'da sürpriz hediye!

Haydar Aliyev Vakfı'nın Şuşa'da düzenlediği "Müzik mirası ve ovada Karabağ atları" kompozisyonunun sunumunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Karabağ atı "Zafar" ve "Kharibulbul" kompozisyonu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Şuşa’daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. İki lider, Şuşa’daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camisi, Aşağı Gövher Ağa Camisi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

İki lider, daha sonra Cıdır Ovası’nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izledi.

 

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