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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sultan II. Abdülhamid Han benzetmesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sultan II. Abdülhamid Han benzetmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 01:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sultan II. Abdülhamid Han benzetmesi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sultan II. Abdülhamid Han'a benzetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

"ERDOĞAN, TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN GÖNLÜNÜ RAHATLATMIŞTIR"

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."
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"GÜÇLÜ AÇIKLAMALARI VE ONURLANDIRICI TUTUMLARI TAKDİRE ŞAYAN"

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.

ERDOĞAN'A SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN BENZETMESİ

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

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