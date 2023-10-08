Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi liderlerden tebrik telefonu!
Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' telefonla arayarak, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni coşkuyla tamamladı.
Cumhur İttifakı üyesi siyasi partilerin genel başkanları yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan, kendisini arayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın telefonlarını kabul ederek teşekkür etti.