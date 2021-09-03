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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de sevgi gösterisi
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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de sevgi gösterisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de sevgi gösterisi

Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 23:42:00 - 2021-09-03 23:43:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi alan Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

 

 

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