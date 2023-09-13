Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret söylemleri gözardı edildi: Hakim baskılara boyun eğdi

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasında karar çıktı. Mahkeme, derneğin feshi istemiyle açılan davanın reddine karar verdi.

Dava öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşma öncesi dernek üyeleri basın açıklaması yaptı. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı dernek temsilcileri Gülsüm Önal ve Fidan Ataselim ve davalı dernek üyeleriyle avukatları hazır bulundu.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, İzmir ve Bursa barolarından temsilciler de duruşmayı izledi. CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekilli Turan Aydoğan da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı üyeleri de duruşmayı takip ederken, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İfade Özgürlüğü Derneği davaya müdahil olmayı talep etti.

ŞİDDET KURBANI KADINLARIN YAKINLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada şiddet kurbanı olan kadınların yakınları tanık olarak dinlendi. Konya'da ablası eşi tarafından öldürülen Elif Nur Ertürk, "İlk desteği platformdan gördük. İlk duruşmadan son duruşmaya kadar yanımdalardı. Platformun kapatılmak istenmesi canımı yakıyor. Ablam evlendikten sonra soyismi Çiçek olmuştu. O zamanlarda 'Başka çiçekler solmasın istiyoruz' demişlerdi. Başka çiçeklerin solmaması için derneğin kapatılmamasını istiyorum" dedi.

Eskişehir'de gayri meşru birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen Tuğçe Can'ın ikizi Tuğba Can ise "Bu yıl ikizimi erkek şiddetiyle kaybettim. O zamana kadar platform yanımızda oldu. Ailemiz kadar yakınlar. Asla yalnız yürümeyeceksin dediler, gerçekten de öyle oldu. Platformun kapatılması yerine desteklenmesini istiyorum" diye konuştu.

Bahar Genç de "Görümcem kardeşim gibiydi. Eşi tarafından öldürüldü. Bu derneğin faaliyetlerine devam etmesini istiyorum. Kadınlar hep yaşasın, anneler ölmesin, dışarıdaki katiller tutuklansın" dedi. Ancak valiliğin yazısında belirtilen suçlamalarla ilgili dernek veya ilgililer bir savunma yapmadılar.

DAVA REDDEDİLDİ

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Tanıkların dinlenmesinden sonra hâkim, davaya müdahil olmak isteyen dernek ve vakıfların talebini reddetti. Son sözü sorulan davalı platformun genel temsilcisi Gülsüm Önal, "Eşit olmadığımız yalanına karşı eşit bir dünya hayali kuruyoruz. Bu duruşmadan ne sonuç çıkarsa çıksın kadınlar yaşayacak. Biz karar ne olursa olsun eşit ve güzel ülkemizi kuracağız" dedi. Davalı Fidan Ataselim ise "Mücadele eden her kadını sindirmek isteyen bir dava bu. Çıkacak karar bizden bir şey götürmez, ama kadınların adalete olan inancından çok şey götürür. Ne karar çıkarsa çıksın, mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız" şeklinde konuştu. Avukatlar ise davanın reddedilerek derneğin kapatılması yönünde karar verilmemesini talep etti. Mahkeme, gerekçesi sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi. Duruşma sonrasında da platform üyeleri basın açıklaması yaptı.

DAVA KONUSU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtiliyor. Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, "kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, derneğin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyet gösterdiği belirtilerek feshine karar verilmesi talep ediliyor.