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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 19:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

"Çok yıprandım"

Sunucu Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

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