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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş için harekete geçildi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş için harekete geçildi!

Kamuoyunda yalan eğitmeni olarak tanınan Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:47:00 - 2022-01-21 21:48:17

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda yalan eğitmeni olarak tanınan Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

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Yorumlar

osman

ettiğin laf laf olsa, zorlamış saçmalamış
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Kuralsz Sayar

TEK KELİME İLE TERBİYESİZ. AHLAKSIZ. BİR TELEVİZYON KANALINDA BEN BU KADINA KÜFÜR ETSEM GİDİP DAVA AÇAR. İYİCE AZITTILAR.
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