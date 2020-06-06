Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga'nın rezil paylaşımları ortaya çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca ağır küfür ve hakaretler ederek, açık biçimde darbe tehdidinde bulunan CHP'li meclis üyesi Dila Koyurga geçtiğimiz günlerde gözaltında alınmıştı.

CHP, İzmir Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri olan Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler içeren paylaşımları ortaya çıkmasının ardından Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AK Parti'liler de bu duruma büyük tepki gösterirken, Koyurga 2013 yılında attığı tweetleri gelen tepkiler üzerine silmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

"Yatarak bir fahişeler bir de Fener kazanır"

CHP'li Koyurga'nın 2014 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik "Yatarak bir fahişeler bir de Fener kazanır", "Bence şu an Fener kesinlikle hak ettiği muameleyi görüyor", "Lağım kokusuna alışmış burunlara naftalin kokusu ağır gelir" şeklinde tweetler attığı ortaya çıktı.

Ayrıca Koyurga'nın öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği de aşağılayarak, "Ben öğretmen olsam sürekli öğrencilerimin e-okul fotoğraflarına bakar gülerdim. Mala bak. Tipini s...Otur sıfır" diye yazdığı görüldü.

Koyurga'nın ortaya çıkan rezil tweetleri "ahlaksızsındila" başlığıyla Twitter'da TT oldu.

Fenerbahçe'ye hakaret

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza , hem de Şanlı Fenerbahçe camiamıza büyük hakaretlerde bulunan bu kişi CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı. Yazıklar olsun! İşlem yapmayanlar da bu rezilliğe ortaktır" diye tepkisini dile getirirken, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "Edep aklın suretidir! Bu akıl, ne kendine ne hanesine ne memlekete fayda sağlar. Çürümüş bir ahlakla yol alacağını sananlar ve bu edepsizliğe destek verenlerin durumun vahameti ile yüzleşmeye de yüzleri yok. Çok acı!" diye tweet attı.

Sabah