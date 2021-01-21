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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga beraat etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga beraat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediyesi meclis üyesi Dila Koyurga hakkında bugün görülen duruşmada beraat kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:57:00 - 2021-01-21 16:59:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga beraat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediyesi meclis üyesi Dila Koyurga hakkında beraat kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Türkiye'nin diktatörle yönetildiği çığırtkanlığını yapan CHP'nin Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediyesi meclis üyesi Dila Koyurga, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundu.

Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyurga, verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Dila Koyurga'ya beraat kararı verildi

Sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımları sildiği saptanan Koyurga’nın duruşması bugün İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Erdoğan’a hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıkmasına rağmen Koyurga hakkında bugün görülen duruşmada beraat kararı çıktı.

CHP ve solak medyanın sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘diktatör’ ifadelerini kullanmaları bugünkü duruşmadan çıkan beraat kararı ile yeniden çürütüldü.

 

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