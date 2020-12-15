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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Vaivars'ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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