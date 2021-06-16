Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı: Bu haksız ve siyasi kararlar…

​Mısır'da 12 İhvan mensubuna verilen idam kararına tepki amaçlı Ümmet Âlimleri tarafından düzenlenen toplantıda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere lider ve önderlere idamların durdurulması için girişimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Ümmet Âlimler Birliği, Mısır'da darbe karşıtı 12 âlim hakkındaki idam cezasını görüşmek için çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Türkiye'den ve İslam coğrafyasından birçok âlimin katıldığı toplantıda âlimler, Mısır'daki cunta yönetimine tepki göstererek idamları durdurmaları çağrısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Müslüman halkları, lider ve önderlere önemli çağrılarda bulunuldu.

Allah'a hamd, Hazreti Muhammed'e salat ve selam ile başlanan açıklamada, Mısır yargısının, 12 alim ve İslami hareket liderinin idama mahkum edilmesine ve onlarcasının da müebbet hapis cezasına çarptırılmasına yönelik ilan ettiği siyasi kararlarını, ümmet alimlerinin, büyük bir öfkeyle öğrendiği ifade edildi.

Ortak açıklama yapıldı

Birçok kurumda ve ulema heyetlerinde bulunan alimlerin, bu zalimane hükümlere ilişkin, herkesi net tutum takınmaya ve sonuçlarına karşı uyarmaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, toplantı sonrası şu ortak görüşlere varıldığı bildirildi:

"Bu haksız ve siyasi kararlar büyük bir suç teşkil etmektedir"

"1-İslam Uleması, Mısır’daki bu âlimlerin, ıslah ehlinin, İslam’a hizmet eden zatların ve halkının hürriyet ve haysiyetini talep edenlerin tutuklanmasının, haksız yere kendilerine eziyet edilmesinin ve onlara yönelik saldırganlığın iğrenç bir suç olduğunu vurguluyorlar. Bunlara nasıl idam cezası verilebilir ki?

Bu haksız ve siyasi kararlar büyük bir suç teşkil etmektedir. Zira mezkûr ıslah ehli ve davetçiler hürmet edilmeye ve ihtiram duyulmaya daha layıktırlar ve kendi vatanlarına karşı da gayet duyarlıdırlar. Onlar fazilet bekçileri ve ümmetin içinde iyiliğin devamında en önemli örneklikler arasında yer almaktadırlar.

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuştur: 'Allah, dünyada insanlara eziyet edenleri cezalandırır.'

Yine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuştur: 'Allah indinde tüm dünyanın yok olması, bir müminin haksız yere öldürülmesinden daha az önemlidir.'

"Buna kalkışana karşı Allah’ın savaş açmasına bir davetiyedir"

2-İslam Uleması, ümmetin en soylu ve şereflilerinden olan bu kıymetli topluluğa karşı ölüm cezası verilmesinin büyük şer habercisi olduğunun, bu hükümleri infaz etmeye girişmenin, büyük bir aptallık olacağının ve bunu yapan için sonucunun hiç de iyi olmayacağı birçok kötülüğe kapıları ardına kadar açacağının altını çizmektedirler. Bu, Allah’ın evliyalarına düşmanlıktır. Buna kalkışana karşı Allah’ın savaş açmasına bir davetiyedir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Kim bir mümini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse, cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.' (Nisa Suresi 93. Ayet)

Kutsi bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Kim benim dostlarımdan birine düşmanlık yaparsa ben de ona savaş ilan ederim!”

3-İslam Uleması bir an önce bu zalimane hükümlerin kaldırılmasını talep etmekte ve şu uyarıda bulunmaktadır:

Bu hükümlerin kaldırılmamasında ısrar etmek, bu hükmü veren ve hükmü verenleri destekleyen rejimlere karşı hiç kimsenin kontrol edemeyeceği hareketlerin ve büyük olayların patlamasına sebep olacak bir durumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: İdamların uygulanmasını acilen durdurun

4-İslam Uleması, kardeş ülke Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kardeş ülke Katar’ın Emiri Sayın Temim bin Hammad’a ve müdahale edebilecek tüm lider ve önderlere bu idamların uygulanmasını acilen durdurmak için çağrıda bulunuyorlar. Bu iş amellerin en hayırlısı ve en yücesidir. Bu nefisleri diriltmek, zulme ve düşmanlığa cevaptır.

Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır: 'Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.' (Maide Suresi 32. Ayet)

"İslam Ümmeti medya araçları ve halka açık etkinlikler aracılığıyla harekete geçmeli"

5-İslam Ulemasının da ifade ettiği üzere bu suçun meydana gelmesini önlemek için İslam Ümmeti’nin üzerine düşen görev, medya araçları ve halka açık etkinlikler aracılığıyla harekete geçmektir. Bizler de buradan, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları Mısır büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları önünde toplanmaya ve bir araya gelmeye davet ediyoruz.

İslam Uleması, bu duruma karşı sessiz kalmanın acı bir ihanet olacağı ve hem dünyada hem de ahirette korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarmaktadırlar.

Nitekim Allah Resulü de şöyle buyurmuştur: 'Müslüman bir kişinin mukaddesatının çiğnendiği ve namusunun zedelendiği bir durumda onu yüzüstü bırakan kişi de yardıma ihtiyaç duyduğu bir durumda kesinlikle Allah tarafından yüzüstü bırakılacaktır. Ve aynı şekilde Müslüman bir kişinin mukaddesatının çiğnendiği ve namusunun zedelendiği bir durumda ona yardım eden kişi de yardıma ihtiyaç duyduğu bir durumda kesinlikle Allah tarafından yardım görecektir.'

"Uluslararası kamuoyu acilen harekete geçmeli"

6-İslam Uleması, başta Batı dünyası olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları kuruluşlarını acilen harekete geçmeye, kamuoyunu harekete geçirmeye ve hükümetlere bu büyük suçun gerçekleşmemesi için baskı yapmaya çağırmaktadr. Bilinmelidir ki 'Allah, işine hakimdir' ve 'Zulmedenler, yakında nasıl bir şekilde devrileceklerini göreceklerdir!"

Toplantıya; Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslâm Düşünce Enstitüsü'nün Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Şeyh Nevaf et-Tekruri, İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Suat Yaşasın gibi önemli isimler katıldı.





