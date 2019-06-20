Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili, bu zaten seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili, bu zaten seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak.20 Haziran 2019 Perşembe 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili, bu zaten seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak."
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