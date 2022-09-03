Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a had bildirdi! İlk ses içimizdeki Yunan sevdalılarından çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik had bildiren sözleri, içimizdeki Yunan sevdalılarını rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Nevşin Mengü, "Seçim öncesi aranan gerginlik bulundu." dedi.
Yeniakit.com.tr
TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a haddini bildiren ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalar’ı işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.
İçimizdeki Yunan sevdalıları rahatsız!
Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri içimizdeki Yunan sevdalılarını rahatsız etti.
Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alıntılayan Nevşin Mengü, "Seçim öncesi aranan gerginlik bulundu." dedi.