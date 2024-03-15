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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova'dan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 22:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de yaptığı mitingi sonrası Yüksekova Havalimanından ayrılarak İstanbul’a geçti.

31 Mart yapılacak belediye seçimleri öncesi birçok ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Hakkari oldu.

Havayolu ile Van'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki mitinginin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gitti. Karayolu ile Hakkari’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen mitingde halka seslendi.

Hakkari'de iftar yaptı

İftar için okunan ezanla mitingi sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’de yaptığı iftarın ardından yeniden Yüksekova’ya geçti. Erdoğan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanından İstanbul’a geçmek için ilçede ayrıldı.

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