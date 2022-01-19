Cumhurbaşkanı Erdoğan yine mazlumun yanında! Afganistan'a 'iyilik treni' gönderilecek

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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır iç çatışmaların yaşandığı Afganistan'a TCDD'ye ait bir trenle yardım malzemesi gönderileceğini söyledi.

"Kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz." diyen Erdoğan, "Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebi ile milyonlarca Afgan kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir." ifadelerini kullandı.

TCDD'ye ait 'iyilik treni' yola çıkacak

Afgan halkının yalnız bırakılmamasında kararlı olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde, Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan vatandaşlara destek çağrısında bulundu:

AFAD koordinasyonunda 10 STK'mızın desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. STK'larımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri Devlet Demir Yollarımızın bir treni ile Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı, bu iyilik trenine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.