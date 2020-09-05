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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:31:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

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