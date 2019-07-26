0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü kullandı

TİGEM’in 69.

26 Temmuz 2019 Cuma 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli traktörü kullandı

TİGEM’in 69. Hasat Şenliği’nde tanıtılan yerli elektrikli traktörü kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz” dedi.


Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69. Hasat Şenliği’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöver ve 7 saatlik çalışma maliyeti 20 lira olan ve yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan yerli elektrikli traktörü kullandı. Erdoğan, alanda kendisini bekleyen çiftçilerle sohbet ettikten sonra fuar alanında stantları gezdi. Fuar alanında ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünler ilk kez görücüye çıktı.


Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz. Her anı sabırla geçirilen bir senin çalışmanın neticesini de alıyorsunuz” diyerek tüm çiftçilerin Hasat Bayramı’nı tebrik etti. Bugün açıklanan fındık alım fiyatları ile Hasat Bayramı’nda üreticilere güzel bir haber verdiklerini belirten Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı’nın akabinde alıma geçiyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.


Bugün Türk tarımı adına gurur verici bir adım atıldığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.


Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilere de müjde veren Erdoğan, “Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz” açıklamasında bulundu.


Düzce’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunun altını çizdi. Heyelan ve sel, su baskını nedeniyle yaşanan afetlerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olduğunu belirten Erdoğan, tarım sigortası bulunan çiftçilerin hasarlarının tarım sigortası kapsamında karşılanacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca, felaketin yaşandığı bölge ile ilgili genel hayata etkililik kararı alındığını belirtti.


Gıda güvenliği meselesinin Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bizim nazarımızda iç tüketimimiz için buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur” dedi.


Son 17 yıldır özel önem verilen alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduklarını kaydeden Erdoğan, “Çiftçilerimize bu alanda toplamda, Bay Kemal diyor ya, çiftçilerimizle, köylümüzle nasıl ilgilendiğimizi dinle, yalanla bu iş yürümez. Resmi rakamları veriyorum, 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Artık traktörlerimiz var, artık biçerdöverlerimiz var, hamdolsun balya balya otumuzu da kalkıyoruz teknoloji ile hallediyoruz. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 19:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor'dan tatsız prova
    1. Kayserispor'dan tatsız prova
    2. Kırmızı ışıkta geçen şarjlı..
    3. Gazze'de İsrail terörü: 36 kişi..
    4. Kalitesini belgeleyen üniversite
    5. BM insan hakları uzmanlarından..
    6. Beşiktaş Sompo Japan'da 3 imza
    7. Diagne bombası! Menajeri ayrılığı..
    8. Bandırma’dan “Sen, umutlu ol” mesajı
    9. İsrail askerleri Gazze sınırında 36..
    10. Çanakkale’de trafik kazası: 8 yaralı
    11. Gürcistan Devlet Başkanı şeftali..
    12. Mükemmeli hedefleyenler burada buluşuyor
    13. Terk ettiği sevgilisini kurtardı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli elektrikli..
    15. Beylikdüzü’nde pompalı tüfekli, sopalı..
    16. Başarıları ile Balıkesir'in gururu..
    17. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    18. Bakan Pakdemirli: "Elektrikli..
    19. Fas'ta sel ve toprak kayması: 15 ölü
    20. En özel devlet üniversitesi: Hitit..
    21. Atatürk Üniversitesi yeni..
    22. Renault Grubu faaliyet karını yüzde..
    23. Renault Grubu faaliyet karını yüzde..
    24. Böyle ihmal görülmedi
    25. Bu üniversite öğrencilerine değer..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    27. Çaykur Rizespor'da transfer
    28. Dursunbey’de drone ile trafik denetimi
    29. Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda..
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!