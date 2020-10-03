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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:53:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."
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