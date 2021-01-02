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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısı için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Yerli aşı için tarih verdi

Salgında ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir" dedi.

"Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum" diyen Erdoğan en geç Nisan aynı itibariyle yerli aşıların kullanıma hazır hale geleceğinin müjdesini verdi.

"Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor.

İnşallah 2021’i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız."

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Yorumlar

Abdullah

 nereyekadar
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abdrhman

aiilece çok heyecanlandık 
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