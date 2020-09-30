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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:46:13 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
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