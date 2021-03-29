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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası millete sesledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Türkiye'nin tamamında aksam 21:00'dan sabah 05:00'e kadar haftanın her günü kısıtlama olacak.

Lokanta ve kafeler yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Paket servis hizmeti devam edecek.

Ramazan ayında ise; ülke geneli hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler paket servis verecek.

Toplu iftar ve sahır yapılmayacak. Lokanta ve kafelere mevcut desteklere ek destek verilecek.

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