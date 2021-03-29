Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası millete sesledi.
Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:
Türkiye'nin tamamında aksam 21:00'dan sabah 05:00'e kadar haftanın her günü kısıtlama olacak.
Lokanta ve kafeler yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Paket servis hizmeti devam edecek.
Ramazan ayında ise; ülke geneli hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler paket servis verecek.
Toplu iftar ve sahır yapılmayacak. Lokanta ve kafelere mevcut desteklere ek destek verilecek.