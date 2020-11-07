Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazarımız Abdurrahim Karakoç'un ‘Hak yol İslam yazacağız’ şiiri ile hitap etti
Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'un ‘Hak yol İslam yazacağız’ şiiri ile hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.
Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'un ‘Hak yol İslam yazacağız’ şiiri ile hitap etti.
İşte Abdurrahim Karakoç'un ‘Hak yol İslam yazacağız’ şiiri:
Kör dünyanın göbeğine
Hak yol İslâm yazacağız.
Kuşların gözbebeğine
Hak yol İslâm yazacağız.
Yola, ağaca, pınara
Esen yele, yağan kara
Yağmur yüklü bulutlara
Hak yol İslâm yazacağız.
Koç burcuna, yay burcuna
Bebeklerin avucuna
Minarelerin ucuna
Hak yol İslâm yazacağız.
Bucak bucak, köşe köşe
Kara taşa, kor ateşe
Yıldıza, Ay’a Güneş’e
Hak yol İslâm yazacağız.
Askerlerin miğferine
Kağnıların tekerine
Buda’nın tunç heykeline
Hak yol İslâm yazacağız.
Her kapının eşiğine
Her sofranın kaşığına
Balaların beşiğine
Hak yol İslâm yazacağız.
Herkes duyacak, bilecek
Saklanmaz gayri bu gerçek
Yaprak yaprak, çiçek çiçek
Hak yol İslâm yazacağız.