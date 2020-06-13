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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:36:18 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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