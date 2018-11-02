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Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'a yazdı: Görmezden gelemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hala birçok soruya cevap vermesi gerektiğini belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'a yazdı: Görmezden gelemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hala birçok soruya cevap vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Riyad ile iyi ilişkilerimiz cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir." diye yazdı.

"Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir." çıkışında bulundu.

'Suudi yetkililerin cinayetin üzerini örtme çabaları üzüntü verici'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi durumda çok ciddi sonuçları olacağını vurguladı. 

Erdoğan, "Suudi yetkililerin, adalet davasına hizmet etmek yerine Kaşıkçı’nın kurban gittiği planlı cinayetin üstünü örtme çabaları üzüntü verici." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:54
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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