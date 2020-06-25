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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:06:48 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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