Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK kura töreninde genç hakim ve savcılara hitap ederek, "Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kura törenine video konferans ile katıldı.

Törende konuşan Erdoğan yeni atanan hakim ve savcılara hitap ederek, “Görev yapacağının mahkeme salonlarının ve adliye binalarında yazan ‘adalet mülkün temelidir’ sözü daima sizlerin rehberi olmalıdır. İnsanlığın var oluş mücadelesinin en temel unsurunun adalet olduğuna, dünyanı adalet üzere ayakta kaldığına inanmayan hiç kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Hakim ve savcı görevini icra eder ama unutmayınız hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi iç dünyasında hakka, hakikate, ahlaka bütün bunlarla kuşatılmış adalet anlayışına sahip olmayan için kâğıt üzerindeki yazıların anlamı yoktur. Vasat bir kanun ile iyi hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir. Adalet ve zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynaklarının yanında, pek çok filozofun, devlet adamının ikazları vardır. İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur ve emniyet iklimi korunabilir, ne devlet düzeni sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmiş dönemde yargı konusunda yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Erdoğan, "Kimi zaman darbe vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütleri etkisi altına giren adalet sistemimiz epece örselenmiştir. Milletin kalbinde rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da, 12 Eylül yargılamaları da, FETÖ kumpasları da acı izler bırakmıştı. Bunun için sizlerden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakla yükümlü olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağından şüpheniz olmasın. Ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda içinizde hissedeceğiniz huzurun ve mutluluğun beledi bu sıkıntılarla mukayese edilemez. Evlatlara bırakacağınız en büyük miras ömrünü adalet adamış onurlu, saygın bir isim olacaktır. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip iş adamı, girişimci, yönetici olmalıydı. İçinizde şan şöhret peşinde olan varsa o da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip sanatçı, siyasetçi, sporcu her hangi bir alanın fenomeni olmalıydı.

Hakim ve savcı olarak size düşen görev şahsınıza emanet edilen adalet kulesini sessiz sedasız bir şeklide tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır. Görevinin hakkı ile yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hakim olarak anılacaksınız. Buna karşılık üzerinize düşenleri yapmadığınızda zalim sıfatı ile yaftalanacaksınız. Her birinizin bu mesleği seçerken üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum. Bugün burada yaptığım hatırlatmaların sebebi mesleğe başlama aşamasında olan sizlere itimadımı, sizden beklentimi ifade etmektir. Fırat’ın kıyısında gezen kuzuların sorumluluğunu üzerinde hisseden yöneticilere ve bunun hakkı ile yapılıp yapılmadığını gözetecek adalet sistemine sahip olduğumuz sürece geleceğimize güvenle bakabiliriz" şeklinde konuştu.

Genç hakim ve savcılara destek sözü de veren Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak anayasa kanunlara ve en önemlisi vicdanınıza göre attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz bulunmasın. Rabbim sizleri de bizleri de utandırmasın" diye konuştu

Yeni dönemde yeni yargı reformlarının da gündeme geleceğini vurgulayan Erdoğan, "Hakim ve savcılara güvenmenin yanında kamuoyuna açıkladığımız yargı reformu çerçevesinde ülkemizde mevzuat ve uygulama standartlarını yükseltmenin de gayreti içindeyiz. İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. İnşallah meclisin yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından kura törenine geçildi. Kura töreni sırasına dönem birincisi Ozan Özcan İnce ile sohbet eden Erdoğan, "Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi" diye sordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’un dönem birincilerinin de kuraya tabi olduğun söylemesi üzerine Erdoğan, "Olmaz yanlış bu. Bunun bir ödülü olması lazım Abdülhamit bey. Eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise konuyla ilgili çalışacaklarını söyledi.

Kura çekimi sırasında ise ilginç bir an da yaşandı. Atanmaya hak kazanan adaylardan Sümeyye Erdoğan’ın ismini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim akraba galiba. Sümeyye hanım nerelisin" diye sordu. Bakan Gül ise Sümeyye Erdoğan’ın salonda olmadığını ilk fırsatta kendisi ile tanıştıracaklarını söyledi.