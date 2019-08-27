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Cumhurbaşkanı Erdoğan vekaletini o isme bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gitmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı vekaletiniResmi Gazete yayımlanan kararla Fuat Oktay'a bıraktı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan vekaletini o isme bıraktı

Resmi ziyarette bulunmak üzere günü birlik ziyaret yapmak üzere Rusya Federasyonu'na gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı vekaletini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı vekaletini Resmi Gazete yayımlanan karar kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a verdi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı vekalet kararında şu cümlelere yer verildi:

"27 Ağustos 2019 tarihinde Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir. Bilgilerinize sunarım"

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fuat Oktay

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