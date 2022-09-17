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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola girip yürüdü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola girip yürüdü

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde baş başa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girerek yürüdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 12:06:00 -

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kol kola girip yürüdüler

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü. Görüşme öncesinde dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı. İki lider görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girdi. Putin'i her fırsatta eleştiren ABD Başkanı Biden'ın ve Avrupa liderlerinin bu görüntülere vereceği tepki ise merak konusu oldu.

Aralarında koyu bir sohbet gerçekleşti

Kol kola yürüyen Erdoğan ve Putin arasında bir yandan da koyu bir sohbet gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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