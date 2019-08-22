Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başkanı Tatar'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri sebebiyle sözde tedbir açıklamayan AB, bize değil kendisine zarar veriyor. Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin Rumların hiçbir oyununa gelmeyeceğine inanıyorum. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları:

Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir. Bundan sonra da mutlaka ve mutlaka bir Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak olması gerekir. Şu anda garantörlüğün modası geçtiği iddiasıyla, maalesef bazı arkadaşlarımız da dillendiriyorlar. Kıbrıs Türkleri bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır. Biz Türkiye'ye her zaman güvendik, güvenmeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması, 1974'ten sonra 45 yıl sonra Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımız noktasında son yıllarda konuşulan Mavi Vatan hak ve çıkarlarımızı anlatmaktadır.

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